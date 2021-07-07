Ранее мы рассказывали, что один из хакеров взломал сайт социальной сети Gettr и заменил названия в профилях нескольких пользователей. Тогда создатели соцсети тогда уверяли, что уладили проблему.

Интересно Как обезопасить свою переписку в интернете – 5 важных советов

Какие данные похитили хакеры

На этот раз хакеры получили доступ к данным более чем 90 тысяч пользователей и похитили:

адреса электронной почты;

имена пользователей;

информацию о статусе и месте пребывания.

Один из пользователей социальной сети подтвердил, что его данные действительно присутствуют в базе данных, опубликованной хакером. Тем не менее, достоверно неизвестно, содержит ли список данные всех пользователей социальной сети.

Эксперты заявляют, что этот инцидент стоит рассматривать как утечку данных, и он должен быть изучен регулирующими органами. Gettr пока не прокомментировала ситуацию.

Интересный факт. Исследователи проанализировали API Gettr и сообщили, что он содержит массу ошибок, что делает социальную сеть легкой мишенью для злоумышленников. Выдвигаются предположения, что вскоре кто-то может полностью очистить весь контент веб-сайта.