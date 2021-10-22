Социальную сеть Дональда Трампа взломали через несколько часов после запуска

Бывший президент США Дональд Трамп после блокирования его страницы в Twitter, Facebook и YouTube пообещал запустить собственную социальную сеть, лишенную цензуры крупных корпораций и влияния государства. Он выполнил обещание и запустил сервис "Truth Social". Его взломали через несколько часов после запуска.

О запуске собственной социальной сети Дональд Трамп объявил в среду, 20 октября, в специальном пресс-релизе. Пока она еще не запустилась для широкой общественности, но хакеры из группы Anonymous уже успели там отметиться.

Интересно Трамп анонсировал создание новой соцсети Truth Social и бросил вызов Facebook и Apple

Что известно

Группа хакеров, получив доступ к Truth Social, создала четыре новых учетных записи. Одна от имени самого Трампа, вторая – его бывшего помощника Стива Беннона. Другие подписали именами Джека Дорси, генерального директора Twitter, и Рона Уоткинса, известного своей приверженностью разнообразным теориям заговора.

На фейковой странице Трампа, хакеры опубликовали фотографию свиньи , которая испражняется.

, которая испражняется. По словам ответственных, взлом был частью "онлайн-войны против ненависти".



Публикация на фейковой странице Трампа в новой социальной сети Truth Social / Скриншот со страницы репортера The Washington Post Дрю Харвелла

Будущий сайт должен открыться для регистрации в ноябре для отдельных приглашенных, и для общественности – в первом квартале 2022 года. Пока что люди могут присоединиться к списку ожидания.

Интерфейс социальной сети похож на Twitter / Фото Дрю Харвелла

Дональда Трампа заблокировали в соцсетях после беспорядков в Капитолии за призывы к насилию и язык вражды. Его страницы имели миллионы подписчиков и были удалены навсегда.