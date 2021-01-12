Едва ли не главной новостью 2021 года стал штурм Капитолия США, который привел к блокировкам и удалениям аккаунтов президента Дональда Трампа в популярных соцсетях. Под раздачу попало приложение соцсети Parler, популярной у сторонников Трампа – его удалили из App Store и Google Play.

Начнем с того, что Parler – это сервис микроблогов и социальная сеть вроде Twitter, что собственно позиционирует себя как его альтернативу лишенную цензуры. Сразу же вырисовывается главная причина, собравшая в этой соцсети такое количество пользователей с характерными убеждениями и взглядами.

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Идея сервиса

Сервис Parler создавался как платформа, свободная от ограничений характерных для других социальных сетей, которая продвигает свободу слова (практически как и любая подобная сеть к Parler). Внимание пользователей и постоянный их приток начался после блокировки как консервативных публичных лиц (преимущественно тех которые поддерживают Трампа) в других соцсетях, так и недовольства людей разных культур, далеких от левого порядка.

По сути создатели Parler сделали Twitter с отсутствием модерации. Таким образом, Parler и переманил многих лидеров мнений и их аудиторию собрав их на своей площадке.

Если сравнивать Parler с его конкурентом и идейным вдохновителем – Twitter, то можно увидеть ряд отличий этого сервиса:

отсутствие модерации постов;

отсутствие риска "поймать" бан;

система рекомендаций;

возможность редактирования собственных постов в течение 24-х часов;

возможность быстро верифицировать любое лицо (все что нужно – фото паспорта и селфи;

донаты (спонсорская помощь за публикации)

Целевой аудиторией платформы стали преимущественно пользователи заинтересованные в политике, сторонники Трампа и люди консервативных взглядов.

В отличие от конкурирующих сетей Parler позволяет каждому пользователю публиковать все, что ему заблагорассудится. Не важно соответствует эта информация действительности или разжигает межнациональную рознь – не имеет значения. Например, в отличие от Twitter, новая платформа не удаляет неверные утверждения Дональда Трампа о его победе на президентских выборах в США и не сопровождает их ремарками с разъяснениями.

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Рост популярности

Parler уже стал излюбленной площадкой для американских правых радикалов. После победы на выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена популярность нового сервиса резко возросла. Всего за пять дней к Parler присоединились 4,5 миллиона новых пользователей.

Учитывая преимущественно консервативную базу пользователей, возникают вопросы о том, как долго платформа сможет процветать и дальше, ведь уже сейчас ее начали блокировать Google, Apple и Amazon.

Что публикуют в Parler

Обычно люди, чьи аккаунты в Twitter или Facebook были заблокированы за контент, который они публиковали, могут найти такой себе "политическое убежище" в Parler. Часто сообщения, которые были удалены с других сайтов социальных сетей, их авторы затем переносили на Parler, чтобы поделиться ими с единомышленниками. Поэтому контент размещенный на Parler часто носит характер острых политических высказываний, наполненных альтернативными мнениями, антисемитизмом и разнообразными теориями заговора.

Parler под угрозой исчезновения

По мнению компаний Google, Apple и Amazon, пользователи Parler распространяют на платформе призывы к насилию. Глава сервиса в недавнем интервью пожаловался на то, что IT-гиганты фактически уничтожили его компанию, а заодно посягнули и на свободу слова.

Теперь Parler не найти ни в App Store, ни в Google Play, ведь платформа была удалена с этих площадок. От сотрудничества с Parler отказался и Amazon, прекратив предоставление доступа к своим сервисам.

Все началось с того, что 6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа, требующая пересмотра результатов президентских выборов в США, пошла на штурм Капитолия. После комментариев действующего главы Белого Дома об этом в Twitter его официальный аккаунт был заблокирован компанией, а позже удален навсегда.

Публикации его сторонников с призывами начать решительные действия как протест против победы Джо Байдена также ограничивались модераторами. В результате большое количество консерваторов ушло в Parler, но это продолжалось недолго – сначала приложение было удалено из двух крупнейших магазинов, а затем он потерял хостинг-провайдера.

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Реакция создателя соцсети

Глава Parler Джон Мейтц опасается, что отказ от сотрудничества со стороны Amazon, Google и Apple может полностью разрушить его бизнес. В то же время он считает бойкот несправедливым – по его мнению, компании Кремниевой долины намерены "полностью уничтожить свободу слова в интернете".

Мейтц утверждает, что IT-гиганты объединились, чтобы не только ограничить доступ к приложению, но и фактически отключить все сервисы компании "от интернета". По словам основателя Parler, ситуация, которая случилась с его сервисом, "может случиться с каждым".