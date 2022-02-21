Приложение Truth Social запустилось в воскресенье вечером в магазине приложений Apple. А уже в понедельник утром попало в топ загрузок.

Интересно Социальную сеть Дональда Трампа взломали спустя несколько часов после запуска

Что известно о социальной сети Трампа

Что отличает Truth Social!? Мы являемся социальной сетью, свободной от политической дискриминации. Присоединяйтесь к нам и делитесь, общайтесь и получайте удовольствие! Следуйте за Правдой!
– написали разработчики на странице приложения в App Store.

  • Как сообщает источник, приложение автоматически загрузилось на устройства тех пользователей, которые самостоятельно записались в письмо ожидания.
  • Многие пользователи сообщили, что у них возникли проблемы с регистрацией аккаунта. Они видели сообщение о необходимости подождать из-за "огромного спроса".
  • Если посмотреть скриншоты, опубликованные на странице загрузки, сервис копирует общие мотивы дизайна Twitter, который Дональд Трамп любил больше всех соцсетей, где его заблокировали.

Truth Social копіює дизайн Twitter
Truth Social копирует дизайн Twitter / Скриншоты 24 канала

Truth Social копіює дизайн Twitter
Truth Social копирует дизайн Twitter / Скриншоты 24 канала

Свою новую разработку компания Трампа называет "большим шатром", под которым найдется место любому: "Представьте себе гигантский шатер на открытом воздухе на свадьбе вашего лучшего друга. Кто там? Несколько семей из всех уголков США и всего мира. Дядя Джим из Атланты – гордый либертарианец. Тетя Келли из Техаса – стойкий консерватор. Ваш двоюродный брат Джон из Калифорнии – убежденный либерал. И знаете что? Они собрались, чтобы прекрасно провести время и поделиться своими разными точками зрения на окружающий мир. Хотя мы не всегда соглашаемся друг с другом, мы приветствуем эти разные мнения и активный разговор, который они ведут".

На бумаге все звучит красиво. Однако предыдущее пребывание Трампа в соцсетях окончилось штурмом Капитолия. Что получится у его команды в этот раз, покажет время. Напомним, ранее Truth Social взломали сразу после тестового запуска и опубликовали на сайте непристойные изображения.