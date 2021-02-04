Clubhouse – социальная сеть, в которой пользователи взаимодействуют друг с другом с помощью голосовых сообщений. Аудитория платформы перевалила за 3 миллиона человек, а инвесторы оценили ее в 1 миллиард долларов. Тем не менее, она пока не приносит дохода. Пользователи Clubhouse начали продавать приглашение в соцсеть после эфира Илона Маска. Цены доходят до 800 долларов за штуку.

Источник: Business Insider

По данным издания, пользователи торгуют приглашениями через Twitter, eBay и Craigslist за 15, 50 или даже 100 долларов. Однако, это не предел. Рассказываем, чем так заинтересовала пользователей новая соцсеть, которой еще нет и года.

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Возможности приложения

Стартап основал бывший работник Google Пол Дэвисон. В соцсети есть виртуальные комнаты, в которых можно как незаметно слушать чужие разговоры в качестве подкастов, так и активно подключаться к обсуждениям и создавать собственные "комнаты".

Главное отличие этой платформы – полное отсутствие цензуры и любой модерации. Так как пользователи могут высказать свое мнение, социальная сеть привлекает к себе внимание огромного количества людей.

Однако наибольший интерес к соцсети возник после эфира Илона Маска. Он сделал анонс трансляции на своей странице в Twitter, в результате к ней присоединилось около 5 тысяч слушателей. Основатель Tesla и SpaceX вечером 31 января ответил на множество вопросов слушателей, рассказав о прогрессе своего стартапа Neuralink, о будущем биткойна и колонизации Марса.

Эффект Маска

После эфира сработал так называемый "эффект Маска". Инвесторы начали интересоваться стартапом Clubhouse, скупив акции Clubhouse Media Group, что увеличило их стоимость более чем в два раза. Однако, как и в случае с Signal, они сделали ошибку, поскольку эта организация не имеет ничего общего с соцсетью и является компанией-владельцем домов для блоггеров из Китая.

Ограничения на сервисе все же есть – система регистрации на платформе по приглашениям. В Китае особо предприимчивые люди начали использовать эту возможность для собственного обогащения: приглашение можно купить по цене от 23 до 46 долларов за штуку.

На Idle Fish, онлайн-рынке подержанных товаров, приглашение продают по ценам в диапазоне от 150 до 300 юаней (23-46 долларов), пишет Vice. А на eBay по запросу "Clubhouse invite" доступно более тысячи предложений: цены доходят до 800 долларов.

По всему миру приложение загрузили более 3,6 миллиона раз, причем 1,1 миллиона раз – за последние шесть дней.