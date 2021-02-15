Фотограф и инженер Фрицченс Фриц, который занимается исследованием компьютерных чипов, показал фотографию системы на чипе, которая используется в PlayStation 5. Чтобы сделать эти кадры, Фриц убрал с чипа жидкий металл системы охлаждения, а затем воспользовался микроскопом и инфракрасной камерой.

Благодаря инфракрасной камере можно исследовать строение части чипа, не заглядывая ему внутрь. На кадрах, сделанных Фрицченсом, довольно неплохо видны основные узлы системы, объединяющей GPU и центральный процессор.

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Чип, отмечает Фриц, выглядит довольно необычно. Исследователь считает, что в основе системы лежит все-таки не полноценная, а врезанная архитектура Zen 2: здесь не хватает части блоков математического сопроцессора.

Фото чипа PlayStation 5 под микроскопом

Что известно о чипе для PlayStation 5

Однокристальная система Sony PS5, известная как Oberon или Ariel, основана на технологиях AMD. Она включает ядра с архитектурой Zen 2 и графику RDNA 2. Восемь ядер Zen 2 работают на тактовой частоте до 3,5 ГГц, а 36 вычислительных блоков RDNA 2 – до 2,23 ГГц.

Коллега Фрицченса попытался предположить, какие блоки видны на фотографиях. Предполагается, что по устройству система очень похожа на чип Xbox Series, а некоторые фрагменты архитектуры унаследованы еще от первого поколения RDNA.



Компоновка чипа PS5

Похоже, в микросхеме отсутствуют некоторые блоки фиксированной функциональности (Fixed Function Units, FFU), а также отсутствуют блоки умножения-сложения с однократным округлением (Fused Multiply-Add, FMA/FMADD). Вероятно, Sony убрала их с целью удешевления кристалла за счет удаления возможностей, которые не особо нужны в игровой консоли.