Мужчина обнаружил 25-метровый скелет динозавра на своем дворе

Останки древнего животного впервые мужчина из Португалии обнаружил на своем дворе еще в 2017 году. Тогда специалисты Лиссабонского университета взяли кусок кости для исследования. В 2022 году исследователи вернулись для проведения раскопок, где уже обнаружили 25-метровый скелет динозавра.

Кости динозавров, скорее всего, принадлежат зауроподу, имеющему почти 12 метров в высоту в дополнение к его необычайной длине. Учитывая, что ему от 100 до 160 миллионов лет, окаменелость сохранилась в очень хорошем состоянии.

Не пропустите Убить динозавров могли сразу два метеорита: у африканских берегов нашли древний кратер

Необычно найти все ребра животного в таком виде, не говоря уже о том, что они находятся в таком положении, сохраняя свое первоначальное анатомическое положение. Такой способ сохранения относительно редок в окаменевших остатках динозавров, в частности зауроподов,

– сказала в заявлении Элизабет Малафайя, докторант с факультета наук Лиссабонского университета.

Несмотря на гигантские размеры и длинную шею и хвост, зауроподы были травоядными. В отличие от знаменитого тиранозавра, у зауроподов были толстые сильные передние конечности.



Зауроподы были одними из самых больших динозавров / Фото earth.com

Читайте на сайте Военные корабли, следы динозавров и древние мегалиты: засухи открывают новые находки

Некоторые из наиболее узнаваемых видов в их группе включают Brachiosaurus altithorax и Giraffatitan brancai, а также португальский позднеюрский вид, найденный в западном регионе Португалии, Lusotitan atalaiensis.

В связи с тем, что этим делом занимается команда португальских и испанских исследователей, будем надеяться, что с нового открытия можно узнать больше о наших друзьях позднего юрского периода.