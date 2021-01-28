В китайском городе Ханчжоу запустили новую услугу для владельцев собак. Она позволяет отыскать потерянное животное по отпечатку носа, а также защитить свои права в случае кражи.

Источник: Chinadaily

Владельцу животного нужно только скачать специальное приложение от компании Alibaba, сфотографировать нос собаки и получить цифровое удостоверение личности.

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Как все работает

Информация о животном поступает в общую базу данных полиции, благодаря которой органы правопорядка смогут идентифицировать его, встретив на улице без хозяина.



Интерфейс приложения для фотографирования носа собак / Фото Chinadaily

Эта услуга позволяет:

помочь владельцам собак найти потерянных или украденных питомцев,

избежать споров о собственности,

сократить количество бездомных собак,

решить проблему нападения опасных собак на людей.

Сегодня в городе проживают более 100 тысяч незарегистрированных собак.

Такой способ безопаснее, чем чипирование, поскольку снижает риск травмировать животное до нуля. К сожалению, с кошками этот метод не сработает, поскольку их отпечаток получить сложнее.