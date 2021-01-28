Собаки в Китае получают цифровые паспорта с распознаванием по отпечатку носа
В китайском городе Ханчжоу запустили новую услугу для владельцев собак. Она позволяет отыскать потерянное животное по отпечатку носа, а также защитить свои права в случае кражи.
Источник: Chinadaily
Владельцу животного нужно только скачать специальное приложение от компании Alibaba, сфотографировать нос собаки и получить цифровое удостоверение личности.
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Как все работает
Информация о животном поступает в общую базу данных полиции, благодаря которой органы правопорядка смогут идентифицировать его, встретив на улице без хозяина.
Интерфейс приложения для фотографирования носа собак / Фото Chinadaily
Эта услуга позволяет:
- помочь владельцам собак найти потерянных или украденных питомцев,
- избежать споров о собственности,
- сократить количество бездомных собак,
- решить проблему нападения опасных собак на людей.
Сегодня в городе проживают более 100 тысяч незарегистрированных собак.
Такой способ безопаснее, чем чипирование, поскольку снижает риск травмировать животное до нуля. К сожалению, с кошками этот метод не сработает, поскольку их отпечаток получить сложнее.
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