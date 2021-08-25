Большое Магелланово Облако является карликовой галактикой и спутником Млечного Пути. Расположено оно на расстоянии около 50 килопарсек или 163 тысячи световых лет. Моделирование показывают, что через 2,4 миллиарда лет они сольются в одну структуру.

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Что обнаружили ученые

На галактику сегодня направлен мощный наземный телескоп ASKAP, расположенный в Австралии. Он изучает окружающую радиовселенную в рамках проекта EMU.

Вероятнее всего, все эти сигналы – от тысяч ближайших звезд, сверхновых и далеких галактик. Все эти данные помогут лучше понимать внутреннее устройство облака и эволюцию объектов в соседней галактике.

Новое четкое и чувствительное изображение показывает тысячи радиоисточников, которые мы никогда раньше не видели,

– отметили исследователи.

Комплекс из 36 антенн ASKAP является частью значительно большего радиотелескопа Square Kilometre Array, который завершили строить недавно. Сканирование Большого Магелланового Облака является лишь предварительным его изучением. Основные наблюдения запланировали на 2022 год. Однако уже сейчас удалось обнаружить более 50 000 радиоисточников.

Как заявляют ученые, все они необязательно поступают из самой галактики. Это могут быть и другие галактики в миллионах или даже миллиардах световых лет от большого Магелланова Облака. Ранее мы могли видеть только сверхмассивные черные дыры в их центрах, которые можно обнаружить на всех длинах волн, особенно в радио. Но теперь у астрономов есть новые инструменты и материал для дальнейших исследований.

Мы видим все виды радиоисточников, от отдельных молодых звезд до планетарных туманностей, образовавшихся в результате гибели звезд. Объединения этих данных с предыдущими наблюдениями за помощью рентгеновских, оптических и инфракрасных телескопов позволит нам исследовать эти галактики чрезвычайно детально,

— заявили авторы работы.

Напомним, в Китае нашли место для телескопа нового поколения. Построят его на верхушке горы Saishiteng, высотой более 4 километров. Китайские ученые три года изучали ситуацию в этом районе и пришли к выводу, что место практически идеальное для постройки обсерватории.

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