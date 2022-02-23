Теперь, по информации премьер-министра Королевства Сиаоси Совалени, власти восстановили доступ к интернету и телефонной связи. Судя по всему, помощь Илона Маска больше не нужна.

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Что известно

Я очень рад, что мы снова онлайн,

– сказал Совалени.

Глава Tonga Cables Limited Самиуэла Фонда уточнила, что ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля.

Сначала считалось, что кабель оборвался в двух местах, однако ремонтные бригады обнаружили, что повреждение было больше.

Вероятно, было четыре-пять порезов, и многие части кабеля были смещены.

После замены кабеля инженеры начали 24-часовые испытания, чтобы выявить неисправности.

Позже власти констатировали, что все работает без перебоев.

Это была важная задача, учитывая размер ущерба, и мы думали, что это будет исправлено еще неделю назад,

– говорит Совалени.

Доступ к оборудованию в других странах и долгожданному ремонту помешали ограничения на поездки из-за COVID-19, поскольку сразу после извержения вулкана жителей островов "накрыл" штамм Омикрон. А вулканическая активность помешала получить доступ к участкам поврежденного кабеля.

Но работа по восстановлению связи Тонга еще не окончена. В то время как международный кабель, ведущий к главному острову Тонги, Тонгатапу, восстановлен, внутренние кабели, обслуживающие внешние группы островов Хаапай и Вавау, все еще нуждаются в ремонте.

Напомним, ранее мы писали, что Илон Маск спрашивал жителей Тонга, нужно ли направить к ним оборудование для доступа к спутниковому интернету Starlink. Однако в ответ получил только критику, ведь, не имея доступа в интернет, пострадавшие от извержения не могли ответить предпринимателю в Twitter. Позже стало известно, что он все же направил 50 терминалов Starlink.