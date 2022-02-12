Снова провал: компания Astra не смогла успешно запустить свою ракету

Космическая компания Astra в очередной раз запустила свою ракету лёгкого класса Astra Rocket. Однако компанию сопровождают неудачи. Последний запуск также оказался неудачным.

Ракета-носитель легкого класса Astra совершила старт со стартовой площадки на мысе Канаверал, Флорида. Сначала казалось, что все идет хорошо, однако после разделения ступеней произошла авария. Все четыре небольших спутника на борту были потеряны.

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Что известно об аварийной ситуации

Во время аварии ракета находилась на высоте 150 километров над поверхностью – то есть уже пересекла линию Кармана и оказалась в космосе. Вторая ступень должна была обеспечить разгон до орбитальной скорости, однако, почти сразу после отсоединения первой ступени, вторую ступень закрутило.

Из камер, находившихся на первой ступени ракеты, было видно факел пламени. Вероятно, он выходил из двигателя, а не образовался в результате возгорания. Пока неизвестно, что именно стало причиной потери ориентации второй ступени. Данные телеметрии изучаются и компания предоставит информацию о причинах аварии, как только сможет.

Следует отметить, что это не первый провал Astra: например, ракета Astra Rocket с номером LV 0006 вообще не смогла успешно стартовать 28 августа 2021 года. Причиной тому стала утечка топлива. Это привело к избыточному давлению и потере контроля над ракетой. Этот недостаток был устранен и запуск Astra Rocket с номером LV 0007 20 ноября 2021 года был удачным – полезный груз оказался на орбите.