Снова в космосе: украинский спутник "Сич 2-30" летит на орбиту – что нужно об этом знать

Украина строит ракеты-носители, спутники и другие составляющие для космической отрасли. Но, несмотря на мощную базу, мы уже давно не имеем собственных государственных спутников на околоземной орбите.

Украинский спутник "Сич 2-30" должен отправиться в космос 13 января 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-3. Цена за запуск составляет около 2 миллионов долларов.

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Информация о "Сич 2-30" в одном изображении / Фото фейсбук The Universe. Space. Tech

Подробнее о "Сич" и запуске

Украина не запускала в космос "большие" государственные спутники с 2011 года, когда на околоземную орбиту отправился "Сич-2", который занимался картографированием поверхности планеты. В декабре 2012 года связь с нашим спутником была потеряна и он, соответственно, прекратил свою космическую деятельность. Следует заметить, что он проработал на удивление мало.

Отсутствие "государственных" спутников компенсировали два "кубсата" , которые построили в Киевском политехническом институте: PolyITAN-1 и PolyITAN-2-SAU. Они были запущены в космос в июне 2014 года и апреле 2017 года соответственно. Вероятно, они до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Теперь в космос должен отправиться "большой государственный" спутник "Сич 2-30", который должен вернуть Украину в космос. Высказывались идеи создать целую спутниковую группировку, но будет ли этот план воплощен – покажет лишь время. А вот что точно будет воплощено – это вывод на орбиту "Сич 2-30" в рамках миссии Transporter-3.

Интересно, что не все разделяют "радость" от возвращения Украины в космос. Знатоки дела скептически относятся к событию.

С финансовой точки зрения я такой целесообразности (в запуске, – 24 канал) не вижу. Большинство интересных нам данных можно покупать у спутниковых операторов, данными разведки, насколько мне известно, с нами делятся Соединенные Штаты и Великобритания. Чтобы сказать, нужны ли нам собственные спутники и их группировки, нужно сначала определить, для чего именно они нам нужны. Пока адекватного ответа никто не предоставил, – рассказывает 24 каналу руководитель проекта Alpha Centauri Павел Поцелуев.

После выведения в космическое пространство, наш спутник скоро окажется на целевой солнечно-синхронной орбите, высотой около 700 километров. Согласно плану, аппарат должен проработать около 5 лет. Кстати, до орбиты "Сич 2-30" точно долетит, ведь Falcon 9 – это одна из самых надежных ракет в мире.

Кроме нашей "Сичи", во время миссии Transporter-3 будет запущено еще более 100 других космических аппаратов. Именно для этого и есть такие миссии SpaceX как SmallSat Rideshare. Их цель – выведение множества небольших аппаратов на орбиту "одной пачкой". Стоимость составляет около миллиона долларов за 200 килограммов полезной нагрузки.

Для первой ступени это уже будет 10 полет и, надеемся, посадка. Желаем удачи SpaceX и нашей "Сичи"!