Украинский спутник "Сич 2-30" должен отправиться в космос 13 января 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 в рамках миссии Transporter-3. Цена за запуск составляет около 2 миллионов долларов.
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Информация о "Сич 2-30" в одном изображении / Фото фейсбук The Universe. Space. Tech
Подробнее о "Сич" и запуске
Украина не запускала в космос "большие" государственные спутники с 2011 года, когда на околоземную орбиту отправился "Сич-2", который занимался картографированием поверхности планеты. В декабре 2012 года связь с нашим спутником была потеряна и он, соответственно, прекратил свою космическую деятельность. Следует заметить, что он проработал на удивление мало.
Теперь в космос должен отправиться "большой государственный" спутник "Сич 2-30", который должен вернуть Украину в космос. Высказывались идеи создать целую спутниковую группировку, но будет ли этот план воплощен – покажет лишь время. А вот что точно будет воплощено – это вывод на орбиту "Сич 2-30" в рамках миссии Transporter-3.
Интересно, что не все разделяют "радость" от возвращения Украины в космос. Знатоки дела скептически относятся к событию.
С финансовой точки зрения я такой целесообразности (в запуске, – 24 канал) не вижу. Большинство интересных нам данных можно покупать у спутниковых операторов, данными разведки, насколько мне известно, с нами делятся Соединенные Штаты и Великобритания. Чтобы сказать, нужны ли нам собственные спутники и их группировки, нужно сначала определить, для чего именно они нам нужны. Пока адекватного ответа никто не предоставил, – рассказывает 24 каналу руководитель проекта Alpha Centauri Павел Поцелуев.
После выведения в космическое пространство, наш спутник будет сам добираться до целевой солнечно-синхронной орбиты, высотой около 700 километров. Согласно плану, аппарат должен проработать около 5 лет. Кстати, до орбиты "Сич 2-30" точно долетит, ведь Falcon 9 – это одна из самых надежных ракет в мире.
Для первой ступени это уже будет 10 полет и, надеемся, посадка. Желаем удачи SpaceX и нашей "Сичи"!