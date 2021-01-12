В конце 2020 года Xiaomi выпустила свой новый флагманский смартфон Mi 11. Уже в скором времени должна выйти продвинутая Pro-версия. Но, камера, говорят эксперты, разочарует.

В сети уже появились снимки, демонстрирующие возможности основной камеры Xiaomi Mi 11 при съемке в ночное время. Эти фото доступны на странице информатора и дизайнера Бена Гескина в Twitter.

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Что известно о камере Xiaomi Mi 11

По слухам, устройство получит главный датчик изображения Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) с разрешением 108 Мп оптического формата 1/1,33 дюйма с пикселями размером 0,8 мкм.

Как снимает Xiaomi Mi 11 Pro: фото

При этом Гескин говорит, что на этот раз компания Xiaomi отказалась от 108 мегапикселей в пользу 50 мегапикселей в смартфоне Mi 11 Pro.

Интересно, что такой же сенсор должен появиться в моделях серии Huawei P50.

Анонс

Глобальная версия Xiaomi Mi 11 уже одобрена для выхода в разных странах мира. По слухам, его представят уже в феврале.