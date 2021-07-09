В Украине появится "Укркомнадзор" – СНБО готовит свой "реестр запрещенных сайтов"

Совет нацбезопасности и обороны Украины на совещании 8 июля принял окончательное решение о создании "реестра запрещенных сайтов". Об этом рассказал в своем фейсбуке член правления Интернет Ассоциации Украины и член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра запрещенных сайтов Максим Тульев.

Комментируя решение СНБО в комментарии "НВ.Бизнес" Тульев отметил, что рабочая группа начнет полноценную работу уже с понедельника. Он также рассказал, что реестр создавался по инициативе крупных операторов для того, чтобы им было удобнее понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие – нет.

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Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов –того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало,

– написал Тульев.

Что известно о реестре запрещенных в Украине сайтов

Пока информации мало, поскольку решение о создании такого реестра только принято.

Издание Liga.net со ссылкой на ресурс dev.ua отмечает, что по информации одного из крупных операторов, СНБО готовит перечень из 400 сайтов.

Такой реестр избавит операторов от необходимости вручную блокировать запрещенные сайты.

В СНБО стремятся разработать технические требования для блокировки, которые будут описывать как именно операторы должны осуществлять блокирование сайтов.

В Раде опровергли появление "Укркомнадзора" для запрещенных сайтов

Один из участников обсуждения – заместитель главы комитета Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко – впоследствии сообщил СМИ, что Совбез на обсуждении не принимал решение о создании реестра заблокированных сайтов.

По словам нардепа, встреча в СНБО была инициирована по просьбе телекоммуникационных операторов, которые жалуются на то, что украинские суды выносят решения о блокировании сайтов, несмотря на то, что до сих пор нет единой методики обеспечения такого блокирования.