Комментируя решение СНБО в комментарии "НВ.Бизнес" Тульев отметил, что рабочая группа начнет полноценную работу уже с понедельника. Он также рассказал, что реестр создавался по инициативе крупных операторов для того, чтобы им было удобнее понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие – нет.
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Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов –того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало,
– написал Тульев.
Что известно о реестре запрещенных в Украине сайтов
Пока информации мало, поскольку решение о создании такого реестра только принято.
- Издание Liga.net со ссылкой на ресурс dev.ua отмечает, что по информации одного из крупных операторов, СНБО готовит перечень из 400 сайтов.
- Такой реестр избавит операторов от необходимости вручную блокировать запрещенные сайты.
- В СНБО стремятся разработать технические требования для блокировки, которые будут описывать как именно операторы должны осуществлять блокирование сайтов.
В Раде опровергли появление "Укркомнадзора" для запрещенных сайтов
Один из участников обсуждения – заместитель главы комитета Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко – впоследствии сообщил СМИ, что Совбез на обсуждении не принимал решение о создании реестра заблокированных сайтов.
По словам нардепа, встреча в СНБО была инициирована по просьбе телекоммуникационных операторов, которые жалуются на то, что украинские суды выносят решения о блокировании сайтов, несмотря на то, что до сих пор нет единой методики обеспечения такого блокирования.