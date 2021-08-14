Процессор Snapdragon 898 обещает на 20 процентов лучшую производительность: кто получит первым

Qualcomm работает над своим следующим флагманским процессором Snapdragon 898. Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые данные о будущей новинке.

Новый чип будет изготавливаться по технологии 4-нанометрового техпроцесса Samsung. Все известно, кто из производителей первым получит его для своих смартфонов.

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Что известно

Qualcomm Snapdragon 898 будет иметь трехкластерную архитектуру.

Платформа будет включать суперьядро на основе Cortex-X2, большие ядра на основе Cortex-A710 и маленькие ядра на базе Cortex-A510.

Cortex-X2 показывает рост показателей примерно на 16 процентов по сравнению с Cortex-X1.

Первой компанией, которая запустит в продажу смартфоны со Snapdragon 898 будет, как и в прошлый раз, Xiaomi.

Текущий флагманский чип Snapdragon 888 имеет недостаток, который проявляется в достаточно сильном нагревании при выполнении некоторых операций. Например, это заметно в играх. Инсайдер уже подтвердил, что и новая версия тоже "должна сильно нагреваться". Однако Qualcomm поработала над оптимизацией и, возможно, эта проблема будет проявляться уже не так сильно.

Официальная презентация Snapdragon 898, изготовлением которых займется завод Samsung, состоится в декабре на Qualcomm Summit. А во второй половине 2022 года ожидается Snapdragon 898+, которые для компании будет выпускать TSMC.