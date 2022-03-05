Snapchat выключил функцию "тепловых карт" скоплений людей в Украине

Компания Snap объявила, что временно отключает функцию "тепловой карты" в Украине. Теперь приложение Snapchat больше не показывает, сколько снимков делается в определенных местах. Компания заявляет, что этот шаг является "предохранительной мерой".

Как работают "тепловые карты"

Обычно на Snap Map отображается цветовой код, показывающий, сколько людей находится в данной области. На самом деле, это означает, что вы можете получить приблизительное представление о том, где сосредоточены пользователи приложения Snapchat.

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Как это может помочь

Хотя эти общедоступные данные обычно не имеют особого смысла, ведь очевидно, что большее скопление пользователей будет в городах и центральных частях, где и так есть большие скопления людей, в сценарии военного времени, когда Россия может захотеть отслеживать эвакуацию или перемещение граждан, отключение функции, вероятно, имеет смысл.

Тепловые карты Snapchat больше не работают в Украине / Скриншот The Verge

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