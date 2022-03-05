Как работают "тепловые карты"
Обычно на Snap Map отображается цветовой код, показывающий, сколько людей находится в данной области. На самом деле, это означает, что вы можете получить приблизительное представление о том, где сосредоточены пользователи приложения Snapchat.
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Как это может помочь
Хотя эти общедоступные данные обычно не имеют особого смысла, ведь очевидно, что большее скопление пользователей будет в городах и центральных частях, где и так есть большие скопления людей, в сценарии военного времени, когда Россия может захотеть отслеживать эвакуацию или перемещение граждан, отключение функции, вероятно, имеет смысл.
Тепловые карты Snapchat больше не работают в Украине / Скриншот The Verge
Как техногиганты помогают Украине
- Другие компании приняли аналогичные меры, чтобы усложнить отслеживание перемещений украинцев – Google отключил информацию о дорожном движении в Украине.
- На такой же шаг пошла и компания Apple, ко всему еще и прекратившая продажу и поставку собственной техники в Россию и отключившая Apple Pay.
- Apple также прибегла к интересным мерам. На картах компании Российское оборонное ведомство назвали "Министерством фашизма", что вызвало истерику среди чиновников.
- Кроме того, Google прекратила продажи рекламы в России, в том числе и на YouTube.
- Относительно Snap, компания также прекратила показ рекламы в России, Беларуси и Украине и не будет продавать рекламные места российским организациям.
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