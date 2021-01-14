К сервисам, которые заблокировали профиль Дональда Трампа, присоединилось еще одно приложение – Snapchat. Сервис навсегда заблокирует аккаунт Трампа после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Решение о блокировании страницы Трампа в компании приняли еще на прошлой неделе, но сейчас решили. что это блокирование будет навсегда, сообщает издание Axios.

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"В интересах общественной безопасности и на основании попыток Трампа распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, что является явным нарушением наших руководящих принципов, мы решили навсегда закрыть его аккаунт", – объяснил представитель компании.

Там добавили, что ранее аккаунт Трампа нарушил политику компании десятки раз. И после каждого случая приложение удалял его содержание.

Кто еще заблокировал Трампа

Ранее аккаунты Дональда Трампа заблокировали в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest и Spotify.

Добавим, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы до конца его президентского срока.

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После блокировки страниц, много сторонников Трампа перешли в социальную сеть Parler. Apple и Google уже удалили эту сеть из магазинов приложений.