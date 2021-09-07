Сможет ли искусственный интеллект запатентовать изобретение – суд США поставил точку в вопросе

Летом 2020 года патентное ведомство США рассмотрело запрос защитников прав искусственного интеллекта, и постановило, что патентовать изобретение может только человек. Теперь Федеральный суд США подтвердил, что закон следует понимать именно таким образом, по меньшей мере сегодня.

Впрочем позиция относительно прав искусственного интеллекта на патентование собственного изобретения не одинакова во всех странах. Например ЮАР и Австралия решили пойти в другом направлении, выдав один патент и восстановив другой, представленный разработчиком искусственного интеллекта Стивеном Талером, чья система DABUS придумала новый тип сигнального огня и пищевого контейнера.

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Защита прав искусственного интеллекта

Стивен Талер – член группы "Проект искусственного изобретателя" (The Artificial Inventor Project), которая выступает за права искусственного интеллекта по всему миру. Именно эта группа опротестовала решение патентного ведомства в высшей судебной инстанции США принятое летом 2020 года.

Окончательное решение Федерального суда США

Позиция группы AIP следующая – искусственный интеллект не обязательно должен обладать патентом на изобретение, однако он точно должен быть указан в перечне авторов. Ведь если в процессе создания чего-то нового не участвовали люди, то такое изобретение, по действующим законам, вообще будет невозможно запатентовать.

Вердикт суда остался неизменным – в постановлении утверждается, что под изобретателем следует понимать физическое лицо, а не, скажем, компанию, и, как следствие, закон о патентах нужно трактовать как таковой, что относится к людям, а не системам искусственного интеллекта.

В то же время судья Леони Бринкман не исключает того, что когда-нибудь ситуация изменится, и закон будет пересмотрен.

Может наступить время, когда искусственный интеллект достигнет такого уровня сложности, что соответствует принятым определениям авторства. Но это время еще не пришло и, если оно придет – решение о расширении рамки патентного права будет принимать Конгресс,

– сказал Бринкман.

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Между тем искусственный интеллект, как инструмент в руках человека, достигает все более впечатляющих результатов.