Впрочем позиция относительно прав искусственного интеллекта на патентование собственного изобретения не одинакова во всех странах. Например ЮАР и Австралия решили пойти в другом направлении, выдав один патент и восстановив другой, представленный разработчиком искусственного интеллекта Стивеном Талером, чья система DABUS придумала новый тип сигнального огня и пищевого контейнера.

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Защита прав искусственного интеллекта

Стивен Талер – член группы "Проект искусственного изобретателя" (The Artificial Inventor Project), которая выступает за права искусственного интеллекта по всему миру. Именно эта группа опротестовала решение патентного ведомства в высшей судебной инстанции США принятое летом 2020 года.

Позиция группы AIP следующая – искусственный интеллект не обязательно должен обладать патентом на изобретение, однако он точно должен быть указан в перечне авторов. Ведь если в процессе создания чего-то нового не участвовали люди, то такое изобретение, по действующим законам, вообще будет невозможно запатентовать.

Окончательное решение Федерального суда США

Вердикт суда остался неизменным – в постановлении утверждается, что под изобретателем следует понимать физическое лицо, а не, скажем, компанию, и, как следствие, закон о патентах нужно трактовать как таковой, что относится к людям, а не системам искусственного интеллекта.

В то же время судья Леони Бринкман не исключает того, что когда-нибудь ситуация изменится, и закон будет пересмотрен.

Может наступить время, когда искусственный интеллект достигнет такого уровня сложности, что соответствует принятым определениям авторства. Но это время еще не пришло и, если оно придет – решение о расширении рамки патентного права будет принимать Конгресс,

– сказал Бринкман.

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Между тем искусственный интеллект, как инструмент в руках человека, достигает все более впечатляющих результатов.