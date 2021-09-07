Впрочем позиция относительно прав искусственного интеллекта на патентование собственного изобретения не одинакова во всех странах. Например ЮАР и Австралия решили пойти в другом направлении, выдав один патент и восстановив другой, представленный разработчиком искусственного интеллекта Стивеном Талером, чья система DABUS придумала новый тип сигнального огня и пищевого контейнера.
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Защита прав искусственного интеллекта
Стивен Талер – член группы "Проект искусственного изобретателя" (The Artificial Inventor Project), которая выступает за права искусственного интеллекта по всему миру. Именно эта группа опротестовала решение патентного ведомства в высшей судебной инстанции США принятое летом 2020 года.
Окончательное решение Федерального суда США
Вердикт суда остался неизменным – в постановлении утверждается, что под изобретателем следует понимать физическое лицо, а не, скажем, компанию, и, как следствие, закон о патентах нужно трактовать как таковой, что относится к людям, а не системам искусственного интеллекта.
В то же время судья Леони Бринкман не исключает того, что когда-нибудь ситуация изменится, и закон будет пересмотрен.
Может наступить время, когда искусственный интеллект достигнет такого уровня сложности, что соответствует принятым определениям авторства. Но это время еще не пришло и, если оно придет – решение о расширении рамки патентного права будет принимать Конгресс,
– сказал Бринкман.
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Между тем искусственный интеллект, как инструмент в руках человека, достигает все более впечатляющих результатов.
- Алгоритмы ИИ уже используют, например, для того, чтобы анализировать сотни снимков и находить курганы пралюдей.
- С его помощью анализируют погодные данные и в не столь далеком будущем ИИ поможет спасать людей от стихийных бедствий.
- ИИ даже самостоятельно дописал концовку знаменитой десятой симфонии Бетховена.
- А военные США в Пентагоне используют ИИ GIDE практически для "предсказания будущего", ведь она может анализировать действия противника и прогнозировать его дальнейшие шаги.