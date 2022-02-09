Магнитное поле вместе с атмосферой защищают жизнь на Земле от космической радиации. Этот вопрос актуален и для космических путешествий и проживания на станциях и базах, которые могут быть расположены в глубоком космосе. В таком случае и станция, и база, и космический корабль должны иметь надежную защиту от радиации. Выход есть – создать искусственное магнитное поле.

Читайте не сайте Как создать на Марсе магнитное поле: научное исследование

Искусственное магнитное поле на космических аппаратах

Бесспорно, магнитные поля мы создавать умеем. Проблема заключается в том, что пока их не пробовали использовать на космических аппаратах, ведь в этом не возникало необходимости. Поэтому на практике неизвестно, как это повлияет на работу бортовой аппаратуры и других систем.

Однако с технической точки зрения – это реально и ничего невозможного в этом нет. Особенно это касается относительно небольших космических кораблей, которые существуют сегодня. Специалисты подсчитали, что магнитное поле мощностью 1 Тесла обеспечит "безопасную пузырь" с диаметром 100 – 200 метров, которая защитит экипаж корабля от большинства радиации, которую продуцирует Солнце.

Обратите внимание! Во время работы магнитно-резонансного томографа (МРТ) образуется магнитное поле 1,5 Тесла. Поэтому достичь значения 1 Тесла для космического корабля – вполне реально.

Но, конечно, это не значит, что все так просто.

Например, для поддержания постоянно магнитного поля нужна энергия. Если мы говорим о полете корабля, например, к Юпитеру или дальше, то там вопрос становится гораздо актуальнее, ведь солнечные панели на таком отдалении от светила не будут эффективными.

Главная радиационная опасность в космосе – это не солнечная радиация, а так галактические космические лучи. Они представляют собой заряженные частицы высоких энергий (в основном это ядра гелия и водорода), которые движутся со скоростями, близкими к скорости света. Сомнительно, что магнитное поле 1 Тесла сможет надежно защитить астронавтов.

Магнитное поле имеет характерное строение с полюсами. Полярные сияния, например, образуются на Земле тогда, когда заряженные частицы Солнца (то есть, радиация) линиями магнитной индукции направляются в атмосферу нашей планеты. Проще говоря – на космическом корабле полярных сияний не будет, но линиями магнитной индукции радиация сможет достичь по крайней мере корпуса корабля.

Вопросов и проблем, конечно, много. Но следует помнить, что эта технология еще совсем не тестирована на практике. Но теоретически она возможна и может сделать космические путешествия значительно безопаснее для смельчаков будущего.