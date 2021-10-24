Сможет летать и ездить по дорогам: китайская компания Xpeng представила свой электромобиль

Разнообразными летающими электромобилями сегодня уже никого не удивишь – новые модели появляются чуть ли не каждую неделю. Однако далеко не каждый проект является полноценной машиной, которая может и летать и ездить привычными дорогами. Такой электромобиль представила HT Aero, являющаяся дочерним предприятием китайского производителя электромобилей Xpeng.

Наладить полноценное производство таких электромобилей HT Aero планирует до конца 2024 года. Пока компания показала лишь прототип летающего авто, так что к моменту запуска серийного производства его внешний вид может измениться.

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Чем нас заинтересовал электромобиль HT Aero

Ну, во-первых, он сможет и летать и ездить, как мы уже отмечали, не каждая летающая машина на такое способна. Если честно, не каждая летающая машина вообще напоминает электромобиль, а скорее смахивает на гигантский коптер. Тут же дело совсем другое.

Кроме того, в компании отмечают, что летающий электромобиль будет иметь легкую конструкцию, которая предусматривает возможность складывать винты, используемые во время полета и ненужные при езде по обычным дорогам. Также известно, что в авто реализованы различные средства обеспечения безопасности, в том числе парашютная система.

Новый наземный и воздушный транспорт HT Aero был представлен в рамках мероприятия Xpeng Tech Day. Вместе с аппаратными новинками разработчики анонсировали скорое появление усовершенствованной системы помощи водителю XPILOT 4.0.

Что известно о компании HT Aero

HT Aero поддерживается Xpeng и ее основателем Хе Сяопенем. Кроме того, несколько дней назад было объявлено о том, что компания сумела привлечь более 500 миллионов долларов инвестиций, в том числе от американских венчурных компаний IDG Capital и GGV Capital.

Стоит отметить, что разработка автомобилей с возможностью вертикального взлета и посадки привлекает все больше внимания со стороны автопроизводителей и небольших стартапов. Одно создание таких транспортных средств неизменно сталкивается с рядом проблем, связанных с безопасностью полетов и получением необходимых разрешений регулирующих органов, поэтому наблюдать за развитием этой отрасли в ближайшее время будет очень интересно.