Наладить полноценное производство таких электромобилей HT Aero планирует до конца 2024 года. Пока компания показала лишь прототип летающего авто, так что к моменту запуска серийного производства его внешний вид может измениться.

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Чем нас заинтересовал электромобиль HT Aero

Ну, во-первых, он сможет и летать и ездить, как мы уже отмечали, не каждая летающая машина на такое способна. Если честно, не каждая летающая машина вообще напоминает электромобиль, а скорее смахивает на гигантский коптер. Тут же дело совсем другое.

Кроме того, в компании отмечают, что летающий электромобиль будет иметь легкую конструкцию, которая предусматривает возможность складывать винты, используемые во время полета и ненужные при езде по обычным дорогам. Также известно, что в авто реализованы различные средства обеспечения безопасности, в том числе парашютная система.

Новый наземный и воздушный транспорт HT Aero был представлен в рамках мероприятия Xpeng Tech Day. Вместе с аппаратными новинками разработчики анонсировали скорое появление усовершенствованной системы помощи водителю XPILOT 4.0.

Что известно о компании HT Aero

HT Aero поддерживается Xpeng и ее основателем Хе Сяопенем. Кроме того, несколько дней назад было объявлено о том, что компания сумела привлечь более 500 миллионов долларов инвестиций, в том числе от американских венчурных компаний IDG Capital и GGV Capital.

Стоит отметить, что разработка автомобилей с возможностью вертикального взлета и посадки привлекает все больше внимания со стороны автопроизводителей и небольших стартапов. Одно создание таких транспортных средств неизменно сталкивается с рядом проблем, связанных с безопасностью полетов и получением необходимых разрешений регулирующих органов, поэтому наблюдать за развитием этой отрасли в ближайшее время будет очень интересно.