Исследование, в ходе которого были получены фотографии, возглавляет Эксетерский университет в Великобритании. На четырех опубликованных ведомством снимках изображена планета HIP 65426 b. Она снята разными инструментами космической обсерватории.
Интересно Джеймс Уэбб сделал впечатляющие фото полярных сияний на Юпитере.
Подробности
- В NASA рассказали, что планета превышает массу Юпитера от 6 до 12 раз.
- Ее возраст составляет примерно 15-20 миллионов лет, то есть она значительно моложе Земли, которой, по данным ученых, около 4,5 миллиарда лет.
- Это газовый гигант, непригодный для жизни.
Впервые астрономы использовали телескоп Джеймс Уэбб для того, чтобы непосредственно сфотографировать планету вне нашей Солнечной системы. Экзопланета – газовый гигант, у которого нет каменистой поверхности, и она не пригодна для жизни,
– отметило NASA.
Джеймс Уэбб сфотографировал экзопланету / Фото NASA
Увиденная телескопом экзопланета была открыта учеными еще в 2017 году с помощью прибора SPHERE. Расстояние до нее составляет 363 световых года от Земли и расположена она в созвездии Центавра. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии, втрое превышающем расстояние между Нептуном и Солнцем, или в 100 раз превышающим расстояние между Землей и Солнцем.