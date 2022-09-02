Исследование, в ходе которого были получены фотографии, возглавляет Эксетерский университет в Великобритании. На четырех опубликованных ведомством снимках изображена планета HIP 65426 b. Она снята разными инструментами космической обсерватории.

Интересно Джеймс Уэбб сделал впечатляющие фото полярных сияний на Юпитере.

Подробности

В NASA рассказали, что планета превышает массу Юпитера от 6 до 12 раз.

Ее возраст составляет примерно 15-20 миллионов лет, то есть она значительно моложе Земли, которой, по данным ученых, около 4,5 миллиарда лет.

Это газовый гигант, непригодный для жизни.

Впервые астрономы использовали телескоп Джеймс Уэбб для того, чтобы непосредственно сфотографировать планету вне нашей Солнечной системы. Экзопланета – газовый гигант, у которого нет каменистой поверхности, и она не пригодна для жизни,

– отметило NASA.



Джеймс Уэбб сфотографировал экзопланету / Фото NASA

Увиденная телескопом экзопланета была открыта учеными еще в 2017 году с помощью прибора SPHERE. Расстояние до нее составляет 363 световых года от Земли и расположена она в созвездии Центавра. Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии, втрое превышающем расстояние между Нептуном и Солнцем, или в 100 раз превышающим расстояние между Землей и Солнцем.

Открытие означает, что Вебб может получить относительно детальное представление о планетах, поскольку сияние, исходящее от их звезд, часто мешает наблюдениям за экзопланетами. Ученые очень взволнованы новыми возможностями и ожидают новых исследований и находок.