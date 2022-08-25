Как известно, NASA планирует завершить работы на Международной космической станции к 2030 году. О том, что ждет ее и что будет после, мы рассказали в отдельном материале. Если коротко, то МКС нуждается в замене и работа над этим активно ведется уже достаточно давно. К процессу привлекли частные космические компании, например Blue Origin под руководством Джеффа Безоса, и Sierra Space.

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Какой будет новая космическая станция

Станция, по расчетам, сможет одновременно разместить до 10 астронавтов.

Ее можно будет использовать не только для научных исследований, но и для космического туризма или съемок фильмов о космосе.

Строительство планируют начать в 2026 году, а полноценная работа запустится годом позже.

Кроме Blue Origin и Sierra Space к инициативе подключится Boeing и несколько других частных компаний, а также специалисты Университета штата Аризона.

Мы получили зеленый свет NASA. Наша станция Orbital Reef изменит правила игры для пилотируемых космических полетов на околоземную орбиту. Она отвечает всем требованиям как для коммерческого использования, так и для научных целей NASA,

– говорит Брент Шервуд из Blue Origin.



Космическая станция Orbital Reef / Фото Sierra Space

На проект уже выделено более 1,5 млрд долларов.

Отметим, что Axiom Space, NanoRacks и Northrop Grumman предлагают свои проекты, но пока именно Orbital Reef в NASA считают наиболее подходящим.