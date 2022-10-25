Как ранее сообщал 24 канал, затмение началось в 12:22 по Киевскому времени. Его пик пришелся на 13:36, а окончание состоится в 14:49. Лучше всего можно будет наблюдать явление над Харьковом, там закрытие солнечного диска будет видно на 69%.

Не пропустите Астрономы озадачены "зефирной" планетой с необычно низкой плотностью

Фото солнечного затмения над Одессой.

Источник: t.me/xydessa

Напомним, что наблюдать за солнечным затмением без защиты глаз не стоит, ведь можно повредить сетчатку глаза. Лучше всего использовать камеру-обскуру или специальные фильтры для камеры или телескопа.

Ученые называют такое явление Сарос 124 – серия затемнений, которые повторяются каждые 18 лет и состоят в общей сложности из 73 отдельных затемнений.