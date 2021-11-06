Смогут ли носимые медицинские гаджеты заменить врачей

Провокационный вопрос, которым задаются фанаты носимых устройств (wearables) – не началась ли революция в медицине уже сейчас, и придет ли Apple Watch на смену врачу? Ответ на этот вопрос мы получим после того как познакомимся с колоссальными перспективами, которые открывают миру носимые гаджеты.

Технический прогресс постоянно меняет нашу жизнь, в том числе и медицину. Сегодня основными драйверами, провоцирующими изменения в медицинской отрасли, являются:

Доступ к сети: беспроводная, быстрая, постоянно доступная передача больших объемов данных по разным каналам (Wi-Fi, 3/4/5G).

Облачные решения: передача, хранение и доступ к массивным объемам данных и вычислительные мощности из любого места на планете.

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Миниатюризация: электроника постоянно уменьшается в размере и энергопотреблении. Это позволяет использовать ее в новых сценариях.

Искусственный интеллект: алгоритмы, позволяющие компьютерам быстро обрабатывать большие массивы данных и решать задачи, которые до этого были под силу только человеку.

Дистанционность: COVID, безусловно, подтолкнул этот тренд – стало необходимым перевести как можно больше процессов в удаленный режим.

Носимые смарт-устройства (Wearables): миниатюрные устройства, позволяющие отслеживать биосигналы человека в реальном времени.

Эти факторы уже сейчас привели к бурному развитию таких новых направлений, как превентивная и персонализированная медицина.

Сегодня к наиболее распространенным wearables относятся умные часы и фитнес-трекеры, которые отслеживают лишь физическую активность. Но уже сейчас доступны более сложные и специализированные устройства, которые способны отслеживать SPO2, температуру, артериальное давление, уровень глюкозы, нарушение равновесия и походки и тому подобное.

Однако будущее носимых технологий выходит далеко за современные пределы. Продолжающаяся миниатюризация полупроводников и источников питания, и достижение в изготовлении гибких материалов для портативной электроники приводят к уменьшению их размеров, стоимости и расширяют круг их применения.

Почему это важно

Точное прогнозирование начала и дальнейшего течения заболевания, включая результаты лечения, является основной нерешенной проблемой в медицине и значительной преградой на пути к реализации всего потенциала персонализированной медицины. Для большинства заболеваний лишь появление симптомов побуждает к диагностике и обращении к врачу, поэтому о переходе от здорового к болезненному состоянию известно относительно мало.

Данные научных исследований указывают на то, что выявление заболевания на его ранних стадиях без симптомов может привести к прорыву в его лечении.

Современные подходы в клинической медицине, основанные на модели "моментальных снимков" состояния человека с измерениями в один момент времени, не могут сделать точных прогнозов и вовремя выявить заболевание.

Технологии носимых сенсоров или wearables предоставляют уникальную возможность превратить одномоментное представление о состоянии человека в постоянное прогнозирование в режиме реального времени и персонализированный подход к раннему выявлению заболевания.

Вследствие чего это происходит

Во-первых, носимые устройства практичны, поскольку они являются пассивными непрерывными мониторами, которые требуют мало внимания.

Во-вторых, они работают амбулаторно, что позволяет осуществлять непрерывный мониторинг пациентов в комфорте их собственного дома.

В-третьих, носимые устройства обеспечивают объективные измерения многих физиологических параметров.

Сбор данных с высоким разрешением по времени, что предлагается носимыми устройствами, позволяет выявлять более короткие периоды нестабильности, которые нельзя увидеть с помощью традиционных клинических методов.

Наконец, носимые устройства обеспечивают платформу для интеграции многих технологий, таких как "облако", сети для передачи данных и искусственный интеллект, которые могут немедленно информировать врачей об изменении состояния пациента. Сообщения и обратная связь в режиме реального времени избавляют пациентов от необходимости самостоятельно сообщать об изменениях своего состояния.

В недалеком будущем мы будем в буквальном смысле окружены wearables, которые будут повсюду: в наших часах, браслетах, одежде, обуви и даже в украшениях.

Все биосигналы нашего организма будут считываться, передаваться в "облако" и анализироваться в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта.

Но врачи могут спать спокойно: они необходимы, чтобы подтвердить диагноз, определить тактику и проконтролировать ход лечения. И это вряд ли изменится, пока интеллект машины не превзойдет человеческий.

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Поэтому ответ на вопрос, смогут ли носимые медицинские гаджеты заменить врачей, прост: нет, медицинские гаджеты не заменят врача, если речь идет о недалеком будущем. Но уже в этом недалеком будущем "wearables" позволят обратиться к врачу заблаговременно и сохранить здоровье. Поскольку техника постоянно становится меньше, дешевле и удобнее, все человечество скоро получит невероятные возможности улучшить продолжительность и качество своей жизни!