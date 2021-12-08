В ролике электромобиль, управляемый автопилотом, сперва следует по дорогам общего пользования, а затем самостоятельно паркуется. На самом деле, утверждают источники, ролик не отражает реального поведения машины во время съемок, а саму рекламу вроде бы снимали на подготовленном участке дороги.

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Что не так с видео

Отмечается, что маршрут, по которому поедет электромобиль, был известен заранее. Специально для съемок была создана трехмерная карта местности, на которую ориентировался автопилот. На самом деле водителям такая функция недоступна.

Так утверждается, что во время съемки электромобиль попал в аварию. Машина, управляемая автопилотом, врезалась в ограждение на территории Tesla; электромобиль пришлось отправить в ремонт.

Сам ролик до сих пор доступен на официальном сайте Tesla. Стоит отметить, что компания никогда не раскрывала условий его съема.

Рекламный ролик автопилота Tesla: смотрите видео