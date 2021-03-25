Большинству людей известны такие технологии, как дополненная (AR) и виртуальная (VR) реальность, однако малознакомой остается смешанная реальность (MR) — технология, объединяющая виртуальный мир с настоящим. Сегодня мы хотели бы рассказать о возможностях этой разработки, о ее отличии от упомянутых выше и о сферах ее использования.

Что же такое смешанная реальность

Смешанная, или же гибридная реальность, представляет собой сочетание элементов физического и виртуального миров. Это среда, в которой виртуальные объекты могут быть сопоставлены и интегрированы в физическое окружение. В отличие от дополненной реальности, которая в большей степени является цифровым оверлеем, то есть наложением виртуальных элементов на физическую поверхность, смешанная реальность позволяет взаимодействовать с виртуальными элементами в реальном времени.

Очередное различие между использованием MR и AR, в том, что смешанная реальность доступна только через специальную гарнитуру. Первый и на данный момент единственный инструмент MR – смарт-очки HoloLens разработанные компанией Microsoft. Гарнитура со встроенными датчиками и оптическими деталями, позволяющими ориентироваться в пространстве, создает виртуальные приложения вокруг, которые содержат необходимую пользователю информацию.

В ноябре 2019 года, состоялся релиз второго поколения устройства – HoloLens 2, а мировые эксперты и издания уже прогнозируют техническую революцию. По словам портала Lion Bridge HoloLens 2 полностью изменит представление человечества о взаимодействии с виртуальным миром.

Технические характеристики HoloLens 2

По сравнению с первой моделью, HoloLens 2 значительно прибавили в мощности, и получили современное аппаратное и программное обеспечение. Гарнитура функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 850 и операционной системы Windows 10 Holographic.

Основе технические характеристики гаджета: 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб внутренней памяти, 4 камеры, работающие со светом видимого спектра и 2 инфракрасные камеры, акселерометр, гироскоп и магнитометр, голосовое и управление жестами, функции совмещения голограмм с физическим окружением, отслеживание геолокации пользователя и картирование окружающей среды.

Благодаря поддержке Wi-Fi 5 и новейших модулей связи, достигается высокая скорость передачи данных (в районе 100 Мб/сек), что обеспечивает непрерывную работу и качественную прорисовку изображений.



HoloLens 2 / Фото Microsoft

HoloLens 2 использует современные системы отслеживания взгляда пользователя, имеет широкий угол обзора, и отличается от предыдущей версии большей стабильностью голограмм и улучшенным считыванием жестов оператора. Время автономной работы устройства – 3 часа.

Рост характеристик новой модели, а вместе с ними и мощностей устройства, в значительной степени расширяет границы его использования, что уже сегодня успешно демонстрируют представители различных сфер и отраслей: от медицины и автомобилестроения до сферы образования и армии.

Применение

Как смартфоны и другие мобильные гаджеты стремительно изменили нашу жизнь, буквально положив доступ к мировой сети в наши карманы, так и смешанная реальность может радикально изменить методы взаимодействия с миром. Поскольку технология MR устраняет физические ограничения, она в значительной степени упрощает множество задач. По словам главного директора Microsoft Сатьи Наделлы, HoloLens 2, в первую очередь, ориентирован на корпоративных клиентов, ведь имеет широкие возможности для применения в бизнесе.

Для украинских пользователей демонстративным примером применения смешанной реальности стала первая в Украине операция по реверсивному депротезированию плечевого сустава с использованием MR-гарнитуры HoloLens 2, которая была проведена старшим научным сотрудником отделения ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины Александром Страфуном. Операция состоялась в рамках международного онлайн-марафона 24H Holographic Surgery.



HoloLens 2 применяют во время операций / Microsoft

Как отметил Александр Страфун, HoloLens 2 позволяет вывести на новый уровень индивидуальный подход к диагностике и лечению пациента, учитывая все особенности строения скелета и истории болезни. Технология Dynamics 365 Remote Assist, представленная в гарнитуре, позволяет обеспечить присутствие специалистов из других клиник или даже стран, которые могут дать необходимые советы в режиме онлайн.

Инновационная технология смешанной реальности нашла свое использование и в военных целях. Таким образом, отечественный стартап LimpidArmor презентовал систему кругового обзора для тяжелой, бронированной техники на базе HoloLens. Проект от украинских разработчиков представляет собой программно-технический комплекс, состоящий из гарнитуры HoloLens, обычных и инфракрасных камер, а также специализированного программного обеспечения. Разработка впервые была презентована на военной выставке “Оружие и безопасность” и уже успела заинтересовать министерство обороны Украины.

Еще дальше пошли американские военные, которые еще осенью 2018 года подписали контракт с Microsoft по поставке гарнитур HoloLens 2 для армии США. Руководство Пентагона применит гаджет смешанной реальности в Интегрированной системе визуального дополнения (Integrated Visual Augmentation System, IVAS), которая дает солдату широкий спектр цифровых данных о боевой обстановке во время осуществления тактических задач.



Сфера применения HoloLens 2 / Фото Microsoft

Не обошли технологию стороной и автопроизводители. Таким образом, один из самых известных мировых автопроизводителей — компания Toyota, использует возможности HoloLens 2 для экономии времени, оптимизации и улучшения рабочих процессов. В частности, гарнитура используется во время анализа вычислительной гидродинамики автомобиля (CFD), что максимально улучшает процесс проверки дизайна и его влияния на аэродинамику авто. Смешанная реальность позволяет автопроизводителям моделировать и анализировать различные ситуации для тестов, выявляет недостатки даже на начальных стадиях производства, а также улучшает коммуникацию между специалистами во время проверок. Функция машинного обучения, которая представлена в HoloLens 2, снижает уровень человеческих ошибок и выявляет недостатки в чертежах и смоделированных прототипах.

В партнерстве с Microsoft технологию HoloLens 2 используют и в Mercedes-Benz. Поскольку гарнитура готова наложить на физическое окружение сложные автомобильные графики и чертежи в виде 3D-изображений и голограмм, американское отделение компании значительно улучшило процесс диагностики авто и обеспечило безопасность технических специалистов и клиентов путем дистанционной диагностики.



HoloLens 2 используют в автопромышленности и военными / Microsoft

Платформа иммерсивного обучения GIGXR применяет смешанную реальность, чтобы обойти ограничения традиционного образования. Применяя возможности HoloLens 2, GIGXR моделируют иммерсивные и интерактивные тренинги и курсы. Как отметили в компании, пространственная визуализация, которая достигается благодаря смешанной реальности, помогает учащимся и студентам лучше воспринимать сложный материал, а MR-гарнитура в реальном времени улучшает взаимодействие между учениками и преподавателями, независимо от местоположения любого из них.

Как видим, компании из различных отраслей стремятся использовать перспективы, что открывает технология смешанной реальности. Согласно исследованию, проведенному компанией Toshiba, 82% опрошенных компаний подтвердили, что планируют использовать MR-очки во время производства по меньшей мере следующие три года. Не удивительно, ведь значительно проще выявить и решать проблему имея к ней интерактивный доступ, необходимую дополнительную информацию и скорую помощь коллег.



Смешанная реальность и MR-очки со временем получат широкое использование / фото Microsoft

Несомненно, что смешанная реальность, со временем, не будет ограничиваться только решениями для бизнеса. Вполне вероятно, что эта инновационная технология, которая уже в полной мере применяется в мире, станет повседневностью и для обычных пользователей — позволит нам сочетать цифровой и физический миры, получая лишь лучшее из обоих из них.