Источник обратил внимание на эту историю, которой поделилась Кристин Ливдал в Twitter. Публикация к настоящему моменту собрала почти 16 тысяч лайков.

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Что произошло

Голосовому помощнику можно задать вопрос: "Tell me a challenge to do" (Предложи мне челлендж).

В ответ тот обычно предлагает решить какую-нибудь простую задачку или ответить на вопросы викторины.

Однако, когда девочка попросила у Alexa какой-нибудь челлендж, ИИ ответил ей следующее: "Задача проста. Вставьте зарядное устройство телефона в розетку примерно наполовину, а затем приложите пенни к открытым контактам".

Пенни – денежная единица в виде монеты в некоторых странах мира.

Ливдал рассказывает, что находилась в комнате в тот момент и буквально закричала: "Нет, Alexa, нет!"

"Моя 10-летняя дочь просто попросила Alexa на нашем Echo подсказать челлендж, и вот что она сказала"

Что же произошло с Alexa? Дело в том, что подобные технологии виртуальных помощников обычно собирают контент с поисковиков и сторонних сайтов. Однако искусственный интеллект не всегда умеет правильно определять адекватность предложений, которые дает пользователям. На этот раз опасный совет был взят с сайта, где обсуждались опасные челенджи в TikTok.

Компания ответила и попросила автора оригинального твита обратиться напрямую в службу поддержки, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Доверие клиентов находится в центре всего, что мы делаем, и Alexa призвана предоставлять клиентам точную, релевантную и полезную информацию. Как только нам стало известно об этой ошибке, мы приняли быстрые меры, чтобы ее исправить,

– сказали представители Amazon журналистам издания Indy100

Оригинальная публикация на сайте ourcommunitynews.com появилась в январе 2020 года и являлась частью отчета об опасной тенденции TikTok под названием "челлендж выходных". Когда зарядное устройство наполовину вставлено в розетку, и монета касается открытого металла вилки, пенни создает искры и потенциальную опасность пожара.

К счастью, все кончилось хорошо. Ребенок не стал выполнять предложенные ему действия.