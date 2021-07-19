Согласно новому исследованию, которое провели ученые из Университета Ньюкасла, Великобритания, изменения климата приводят к значительному увеличению количества интенсивных штормов. Такие ураганы имеют низкую скорость движения, что приводит к значительному накоплению осадков и длительного воздействия мощного ветра на различные поверхности. В свою очередь, это приводит к тому, что реки выходят из берегов, происходят наводнения, непогодой уничтожаются здания и происходят другие многочисленные разрушения.

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По оценкам ученых, к концу века количество штормов, которые имеют низкую скорость движения, может вырасти в 14 раз. Именно последствия таких ураганов мы видим в Германии и Бельгии. Штормы могут привести к очень сильному накоплению осадков с разрушительными последствиями.

Ученые провели детальное компьютерное моделирование в Центре Хэдли, Метеорологическом бюро Великобритании. Были использованы подробные панъевропейские климатические модели, которые позволили детализировать атмосферу и лучше понять последствия ураганов.

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Авторы исследования уверены, что именно увеличение выбросов парниковых газов приводит к росту численности ураганов. Словно этого мало, увеличивается их сила. Это, вероятно, происходит из-за уменьшения разницы температур между полюсами и тропиками.

Если раньше мощные европейские ураганы, которые медленно двигались, можно было иногда увидеть только на побережье Средиземного моря, то в этом году они всей силой ударили по Бельгии и Германии, вызывая ужасные разрушения.

Ученые прогнозируют, что с увеличением выбросов парниковых газов, будет увеличиваться и ареал, где будут бушевать разрушительные штормы. К 2100 году эта область будет охватывать всю Европу.