В выходные в пригороде Хьюстона, штат Техас, автомобиль Tesla Model S на полном ходу врезался в дерево и загорелся. В салоне находилось двое мужчин, но никто из них, по утверждению экспертов, не сидел в кресле водителя – один был на месте переднего пассажира, второй сзади. Оба погибли.

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Расследование фатальной аварии Tesla Model S

Следствие ведут Национальное управление безопасности движения на дорогах США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

После многочасовой паузы Илон Маск так прокомментировал ситуацию в Твиттере:

Данные логов, полученные на сегодня, показывают, что Autopilot не был активирован, и эта машина не получала FSD (Full Self-Driving, новое ПО автономного управления). Еще стандартному Autopilot нужна для включения дорожная разметка, которой на этой улице не было.

Почему версия о вине автопилота крайне маловероятна

Дело в том, что Tesla имеет ряд мер безопасности, которые не дают включить режим помощи водителю или отключают его, если пустое кресло водителя, или водитель покидает его и не держит руки на руле дольше чем 10 секунд. Также автопилот не позволяет превышать ограничение скорости. А по предварительным данным, причиной аварии в Техасе стало то, что автомобиль двигался со значительным превышением скорости, не вписался в поворот и вылетел на обочину, где и столкнулся с деревом.

Система Autopilot от Tesla

Telsa продает систему помощи водителю под брендом Autopilot и FSD, однако компания предупреждает, что они не способны полностью принимать на себя управление транспортным средством во всех ситуациях, и требуют, чтобы водители ни в коем случае не отвлекался от дороги при активированном "автопилоте".

Стоит отметить, что пакет функций автономного управления Full Self-Driving станет доступен для владельцев электромобилей Tesla лишь во втором квартале 2021 года. Его можно будет приобрести за 100 долларов в месяц. Водители из FSD смогут поручать машине самостоятельно перестраиваться на дорогах, съезжать с них и парковаться.