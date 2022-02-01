Смерть дарит жизнь: ученые поняли, что стало причиной расцвета динозавров
Источник:Earth and Planetary Science Letters
Динозавры десятки миллионов лет царили на суше. Заняв большинство экологических ниш, они не давали развиваться другим, например млекопитающим. Но что способствовало их расцвету. Теперь мы знаем.
В середине триасового периода, около 230 миллионов лет назад, произошло так называемое карнийское вымирание. Истребив большое количество видов, для динозавров оно стало "первой ступенькой" на пути к Олимпу господства на Земле. Теперь ученые узнали, какова была "последняя ступенька" – это второе вымирание триасового периода.
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Иллюстрация триасового вымирания.
Триасово-юрское массовое вымирание
В конце триасового периода, около 201 миллиона лет назад, произошло так называемое триасово-юрское вымирание, ставшее одним из величайших за историю существования жизни на Земле. Собственно, именно по нему и разграничивают два периода: триас и юру. Причиной вымирания, как и во время предыдущего карнийского, стали извержения вулканов. Но последние исследования позволили узнать больше о тех далеких событиях.
Следует знать, что массовые извержения вулканов имеют разные последствия – все зависит от температуры таких извержений. Извержение, которое стало началом триасового вымирания 201 миллион лет назад, было относительно холодным.
- Исследования свидетельствуют, что низкотемпературная магма медленно нагревала осадочные породы, что приводило к мощным выбросам в атмосферу диоксида серы (SO2, сернистый газ) и слабым выбросам диоксида углерода (CO2, углекислый газ).
- Сернистый газ, рассеянный в атмосфере, стал причиной увеличения ее альбедо – способности отражать солнечные лучи.
- Быстротечное увеличение альбедо обернулось кратковременным похолоданием на планете, что явилось причиной вымирания теплолюбивых крупных животных.
Массовое триасово-юрское вымирание привело к исчезновению многих морских и наземных животных. Особенно пострадали большие рептилии, подобные крокодилам – псевдозухии. Тогда вымерло около 60 – 70% видов всех животных. Для динозавров, которые тогда не отличались большими размерами, это был шанс "последняя ступенька", и они им воспользовались, захватив биологические ниши на суше во время юрского периода.