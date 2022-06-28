В сети уже давно появились рендеры устройства, которые намекали на снимаемую заднюю крышку. Тогда же пользователи предположили, что батарея смартфона можно будет легко вытащить и заменить при необходимости.

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Сейчас же стало доступным руководство по эксплуатации для пользователей, в котором такая редкая особенность модели подтвердилась.



Инструкция устройства демонстрирует сменную батарею / Фото sammobile

Смартфон будет иметь классическое расположение sim-карт и переймет старую проблему таких устройств, о которой уже все давно забыли. То есть, если нужно будет заменить SIM-карту – придется выключать устройство и доставать батарею.

Это еще не все сюрпризы от производителя. Модель Galaxy XCover6 Pro также будет иметь уже забытый 3,5 миллиметровый аудио-разъем для наушников, который расположится на верхней грани.

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Другие характеристики

Смартфон обладает средними характеристиками и будет работать на SoC Snapdragon 778G. Также он получит 6 ГБ ОЗУ, диагональю 6,5 дюйма и двойную основную камеру.

Учитывая, что смартфон будет защищенным аппаратом – он обладает неплохими характеристиками и, похоже, заинтересует многих фанатов такого рода смартфонов.