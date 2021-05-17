Сменить место регистрации можно будет буквально за 15 минут. Отныне не нужно будет получать лишние справки или посещать государственные органы.

Важно Дия подпись – новая услуга в смартфонах украинцев: как это работает

Как будет работать услуга смены места регистрации онлайн

главное – нужна ID-карта;

заполнение заявления в сервисе Дия и онлайн-подтверждение собственника жилья занимает 10 – 15 минут.

Услуга уже доступна для жителей следующих городов:

Киев;

Харьков;

Винница;

Луцк;

Ровно;

Кривой Рог;

Мариуполь.

В течение года услуга станет доступной во всех городах Украины.

Все, что нужно сделать для изменения места регистрации, это нажать в меню услуг в приложении "Дия" на соответствующий пункт и указать неодинаковые данные. Если вы являетесь владельцем недвижимости в которой желаете прописаться, услуга будет предоставлена меньше чем за сутки.

Важно. Услугой смогут пользоваться как владельцы паспортов-книжечек, так и ID-карточек.

Для декларирования места жительства в другом месте (например, в квартире арендодателя) нужно будет его согласие, которое он тоже может дать онлайн.

Что делать со справкой о месте регистрации

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, который будет позволять изменить место регистрации онлайн. По закону штампы в паспорте и выписка из ID-карты о прописке будут отменены. Вместо того, чтобы ходить в ЦПАУ ли военкоматы, достаточно будет авторизоваться в приложении Дия или на портале и сделать несколько кликов. Новый законопроект сделает смену места регистрации декларативной.