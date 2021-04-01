Эксперимент начали сегодня, 1 апреля. Он предусматривает испытание функции изменения информации о месте жительства или снятия с регистрации. Отныне эти данные будут передавать Государственной миграционной службе и Единому государственному демографическому реестру в электронном виде.

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Чего ждать

В начале услуга будет доступна владельцам ID-паспортов. И тем, кто является собственником жилья, в котором он прописывается. Как отмечает источник, по другому адресу прописаться можно тоже, но на это должно быть согласие собственника жилья.

Услуга электронной прописки будет распространяться на детей с 14 до 18 лет. Сейчас есть возможность прописать к родителям детей, не достигших 14-летнего возраста.

Эксперимент начали с Киева и некоторых областных центров. Услуга будет распространяться постепенно.

Напомним, недавно Украина первой в мире официально приравняла е-паспорта к бумажным – стали полными юридическими аналогами обычных. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект о цифровых паспортах.