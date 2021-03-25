Мы уже неоднократно сообщали, что производители смартфонов столкнулись с серьезными проблемами из-за дефицита видеокарт и микросхем. И прогнозы относительно этих сегментов неутешительны.

Президент Xiaomi уже заявил, что глобальная нехватка микросхем увеличивает расходы, а это может привести к тому, что их продукция подорожает.

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Честно говоря, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить предлагать потребителям лучшую цену, которую мы можем. Но иногда нам, возможно, придется перевести часть увеличения стоимости на потребителя в различных случаях,

– говорят в Xiaomi.

Стоит ли ждать подорожания

На самом деле вероятность очень велика. Xiaomi может повысить цену на свои доступные смартфоны. Ведь часто производитель предлагает аксессуары по довольно низким ценам. Следовательно, любое подорожание комплектующих для производителя является очень чувствительным.

Для производителей, которые накладывают высокую наценку на свои смартфоны, эта ситуация не будет столь критичной. При этом в случае с Xiaomi у них просто не будет другого выбора, как увеличивать стоимость моделей, по крайней мере, самых бюджетных.