Технология 4G сильно изменила опыт взаимодействия со смартфонами и прочими устройствами. Скорость интернет соединения позволила потреблять потоковый контент высокого качества, и сделала ряд сервисов доступным по требованию практически в любой точке мира, где есть стабильная сеть.

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И хотя новое поколение 5G до сих пор не столь распространено, оно обещает принципиально новый уровень взаимодействия с контентом и новыми типами устройств. Еще в 2020 году глава Qualcomm заявил, что в течение пяти лет человечество откажется от смартфонов в пользу нового типа устройств – очков дополненной реальности. И все это благодаря внедрению 5G.

Директор Nokia о 6G и новых устройствах

Накануне президент и главный исполнительный директор Nokia Пек Лундмарк также поделился своим мнением по поводу будущего смартфонов.

К этому времени смартфон, которым мы его знаем сегодня, безусловно, перестанет быть самым распространенным интерфейсом,

– рассказал Лундмарк.

Речь идет как минимум о привычном сегодня стиле использования смартфонов – он перестанет быть самым распространенным интерфейсом. Этому будет способствовать как распространение 5G, так и переход на технологию связи следующего поколения 6G.

Кстати , китайские ученые уже объявили о прорыве в сфере обмена данными. Им удалось передать один терабайт информации всего в секунду на расстояние километра.

Что именно сможет так быстро и так массово заменить смартфоны или во что эти смартфоны превратятся, Лундмарк не объяснил, но вспомнил развитие метаверса и виртуальной реальности, которая будет тесно связана с настоящим миром.

Новый тип устройств

Скорее всего, речь идет о тех же AR/VR очках, которые могут существенно изменить стиль взаимодействия с контентом и сервисами и стать принципиально новым интерфейсом для обычного пользователя.

Техногиганты уже давно работают над умными очками для широкого рынка и можно ожидать, что совсем скоро такие гаджеты начнут все чаще появляться на полках магазинов.

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Недавно, например, члены совета директоров компании опробовали гарнитуру виртуальной и дополненной реальности, оснащенную специально разработанной операционной системой rOS. Устройство может быть представлено уже к концу 2022 года.