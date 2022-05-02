Смартфоны премьер-министра и министра обороны Испании были взломаны программой Pegasus

Гораздо легче сегодня назвать тех, за кем не следила программа Pegasus, поскольку тех, кого взломали с ее помощью, все больше. Ранее мы писали, что правительство Испании следило за властями Каталонии, а теперь оно и само стало целью.

Об этом объявили на экстренной пресс-конференции 2 мая. Согласно заявлению, в мае и июне 2021 года "внешняя сила" вторглась в мобильную связь лидеров правительства.

Ранее Правительство Испании следило за лидерами Каталонии, используя программу NSOGroup – Citizen Lab

Что известно

Целями стали Педро Санчес, премьер-министр Испании, и Маргарита Роблес, министр обороны.

Программа Pegasus контролировала их мобильные телефоны, причем устройство Санчеса было заражено дважды.

В обоих случаях было изъято большое количество данных.

Когда мы говорим о внешних вторжениях, мы имеем в виду, что они чужды государственным органам и не имеют судебного разрешения ни одного официального органа. Поэтому мы классифицируем их как незаконные и внешние,

– сказал министр Феликс Боланьос, добавив, что сейчас правительство расследует, не были ли взломаны другие высокопоставленные чиновники.

Ситуация в некоторой степени выглядит даже комично, если вспомнить, что в конце апреля программа Pegasus уже была в поле зрения испанской и мировой прессы, когда Citizen Lab вдруг заявила, что по меньшей мере 65 каталонских политиков и активистов были мишенью шпионского программного обеспечения, которым, вероятно, руководило правительство Испании. Судя по расследованию, вирус начали применять на фоне усиления сепаратистских настроений, чтобы следить за планами и действиями властей Каталонии.

, Pegasus разработан израильской компанией NSO Group и используется государственными учреждениями и другими организациями по всему миру для шпионства за политиками, журналистами и активистами. Об этой программе стало широко известно, когда более десятка мировых СМИ обнародовали большое расследование, раскрывшее масштабы развернутой шпионской сети.

Как отмечает POLITICO, в среду на пленарном заседании Европейского парламента планируется обсудить использование программного обеспечения Pegasus странами ЕС против отдельных лиц, в том числе евродепутатов.