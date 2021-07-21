Смартфоны могут получить стекло с эффектом самовосстановления – изобретен новый материал

Несмотря на постоянное совершенствование стекла для экранов смартфонов, оно по-прежнему довольно хрупкое и бьется при ударах. Однако ученые из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте, похоже, близки к решению этой проблемы. Они создали твердый прозрачный материал, который самовосстанавливается при растрескивании.

Ученые десятилетиями работают над созданием самовосстанавливающихся материалов и механизмов. Например, американские специалисты смогли создать небольших роботов, которые способны исцелять себя с помощью магнетизма.

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Однако подобным продуктам вряд ли можно найти широкое практическое применение. Они скорее служат для демонстрации новейших научных разработок. А вот ученые из IISER создали продукт, который лучше подходит для реальной эксплуатации.

Защитное стекло для смартфона, которое само заживает

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале, ученые использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот, чтобы создать кристаллы игольчатой формы, длина которых не превышает 2 мм в длину и 0,2 мм в ширину.

Благодаря уникальной молекулярной конструкции материала, при каждом разломе силы тяжести снова соединяют его части, не нуждаясь в дополнительных внешних факторах, таких как тепло, которые необходимы большинству самовосстанавливающихся материалов.

Ученые заявляют, что их разработка идеально подходит для экранов смартфонов. По их словам, новый материал в десять раз тверже аналогов.

К сожалению, пока неизвестно, когда его начнут применять производители электронных устройств, и начнут ли вообще.