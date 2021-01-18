Компания Honor еще недавно была дочерним брендом Huawei. Поэтому санкции, введенные США против китайского техногиганта, коснулись и суббренда. Чтобы спасти Honor, Huawei продала компанию.

И, похоже, план сработал – на смартфоны бренда уже скоро вернутся сервисы Google. Об этом сообщает ixbt, ссылаясь на два источника, знакомые с ситуацией.

К теме Huawei продала Honor: что изменится для пользователей смартфонов бренда

Подробнее

В 2020 году Honor был вынужден или перевыпускать смартфоны на устаревших платформах, или устанавливать фирменные альтернативы Google Play и других сервисов Google.

Huawei разработала фирменный магазин приложений AppGallery (вместо Google Play), который начали использовать и на смартфонах Honor. В конце 2020 года же Huawei официально сообщила, что продала дочерний бренд.

Как утверждают источники, уже весной этого года Honor выпустит новую линейку смартфонов, которые будут иметь из коробки Google Play. Первым флагманом Honor с сервисами Google станет Honor V40. Именно его должны представить весной 2021 года.