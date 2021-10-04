Смартфоны Google Pixel будут автоматически снимать и загружать видео в чрезвычайной ситуации

Одним из эксклюзивов, которые Google предлагает для смартфонов серии Pixel, является приложение Personal Safety. Ранее мог осуществлять проверку безопасности и сообщать в экстренные контакты, если владелец телефона не отвечает в определенное время и звонить на 911 в случае автомобильной аварии. Новой фишкой приложения стал автоматическая запись видео при активации встроенной функции Emergency SOS.

Важная функция появилась в обновленной версии программы Personal Safety. Если на накопителе достаточно памяти, то при активации Emergency SOS телефон записывает до 45 минут видео.

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При наличии подключения к интернету отснятое видео отправляется в облачное хранилище Google, где хранится до 7 дней. Если активировать опцию автоматической публикации, ссылка на этот видеофайл отправляется всем контактам, которые заранее указал владелец устройства.

Как активировать функцию Emergency SOS

Владельцы смартфонов Pixel могут найти эту возможность в настройках приложения Personal Safety. Функция Emergency SOS активируется при нажатии кнопки питания телефона пять раз подряд. Когда функция активна, телефон по-прежнему доступен для работы, но на экран выводится иконка уведомления о том, что ведется запись.

Вместо записи видео на эту функцию можно установить и другие действия, например:

набор номера 911;

активацию звукового сигнала тревоги;

или отправку сообщения выбранным контактам.

Интересно, что Google тестировала Emergency SOS в ранних бета-версиях ОС Android 12, однако сейчас приложение Personal Safety и связанный с ним набор функций доступны лишь для смартфонов линейки Pixel.