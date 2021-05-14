Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал рендеры флагманов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Смартфоны сильно отличаются от всего того, что мы уже видели.

Интересно Шаг в космос: обнаружили ген, ответственный за атрофию мышц в условиях низкой гравитации

Оригинальность в блоке камер

Наибольшее внимание привлекает блок камер. В то время как передняя сторона любого смартфона оставляет производителям мало свободы для дизайнерских решений – все смартфоны похожи друг на друга из-за экрана, который должен занимать как можно большую площадь – задняя их сторона дает свободу проявлять креатив. Таким образом в последние годы главным элементом в дизайне смартфонов стали именно камеры. Каждый производитель старается оригинально обыграть их в дизайне. Компания Google, похоже, решила не просто выделиться, а по-настоящему шокировать пользователей.

Хоть ее новые смартфоны выйдут осенью, другой информатор Макс Вайнбах подтвердил точное выполнение моделей на рендерах, в то же время отметив, что цвета финальных моделей могут отличаться.

Камеры будут выступать от корпуса куда сильнее, чем у любого другого смартфона. Выглядит такое решение необычно и в повседневном использовании может оказаться крайне неудобным. Тем не менее это большой вопрос – нужно тестировать. Вместе с тем Google продолжает придерживаться минимализма в количестве датчиков: у Pixel 6 их всего два, а у Pixel 6 Pro — уже три.



Рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro / Изображение Джона Проссера

Передняя часть смартфона выглядит классически: камера в верхней центральной части экрана, минимальные рамки и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Конечно же, привлекает внимание и расцветка корпуса, но, как уже отмечалось, в финальном варианте она может отличаться, в том числе и иметь несколько вариантов.



Рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro / Изображение Джона Проссера

Обычно в прежних моделях Google окрашивала отдельным ярким цветом кнопку включения – это ее фишка. На новых рендерах этого не видно. Вероятно, эта особенность перейдет на корпус.

О технических характеристиках Pixel 6 и Pixel 6 Pro пока известно мало. По слухам, эти смартфоны получат собственный чип Google под названием Whitechapel. Это позволит компании иметь больший контроль над своими продуктами, дольше их поддерживать и обновлять, как это работает с iPhone. И, конечно же, Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми флагманами с предустановленной ОС Android 12.



Рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro / Изображение Джона Проссера