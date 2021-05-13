Определять автономность смартфона по емкости его аккумулятора бессмысленно. Несмотря на то, что казалось бы логично – чем больше объем батареи, тем лучше, все же сегодня наибольшее значение играет оптимизация между внутренними элементами смартфона (железом) и его программной начинкой (софтом).
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Какие смартфоны живут от зарядки дольше всех
Эксперты из лаборатории DxOMark, специализирующиеся на тестировании мобильных фотокамер, начали проверять также и энергоэффективность смартфонов. В своем первом тесте они отобрали наиболее популярные модели, лидерские позиции в котором заняли аппараты под управлением операционной системы Android.
Вот так выглядит первая десятка смартфонов с лучшей автономностью. Правда, обратите внимание, что расположены они не совсем по порядку:
- Galaxy M1 – 73 часа;
- Wiko Power U30 – 80 часов;
- Oppo Find X3 Neo – 45 часов;
- iPhone 12 Pro Max – 49 часов;
- Vivo Y20s – 69 часов;
- Huawei P40 Lite – 50 часов;
- Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 51 час;
- OnePlus 8T – 45 часов;
- Moto G9 Power – 64 часа;
- Galaxy S21 Ultra 5G – 48 часов.
Может показаться странным, что первые места занимают в основном недорогие смартфоны, тогда как флагманов в десятке лишь несколько. Но это логично. Дело в том, что бюджетные аппараты оснащаются низкопродуктивным железом и проходными дисплеями, которые не имеют многих энергозатратных фишек топовых матриц.
Что и говорить о емкости аккумуляторов. Взять хотя бы Galaxy M51. У него батарея емкостью 5000 мАч, тогда как у iPhone 12 Pro Max она едва превышает 3000 мАч.
Самая большая батарея не всегда означает рекордную автономность / Фото Unsplash
Почему бюджетные смартфоны живут от зарядки дольше
Эксперты DxOMark тестируют смартфоны в трех сценариях:
- слабая нагрузка (когда со смартфона только звонят, смотрят видео и пишут сообщения);
- средняя (когда к выше перечисленному добавляются соцсети, веб-серфинг и дополнительные звонки);
- и высокая (когда в дополнение ко всему на смартфоне еще и активно играют в игры).
За эталон берется время жизни аппарата при средней нагрузке. То есть в вашем случае автономность может быть и больше, если вы не сильно будете нагружать свой смартфон, и меньше, если нагрузка в вашем сценарии окажется выше.
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Тогда почему же аппараты, которые живут от зарядки дольше, располагаются в рейтинге ниже, чем те, которые живут меньше?