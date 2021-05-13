Определять автономность смартфона по емкости его аккумулятора бессмысленно. Несмотря на то, что казалось бы логично – чем больше объем батареи, тем лучше, все же сегодня наибольшее значение играет оптимизация между внутренними элементами смартфона (железом) и его программной начинкой (софтом).

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Какие смартфоны живут от зарядки дольше всех

Эксперты из лаборатории DxOMark, специализирующиеся на тестировании мобильных фотокамер, начали проверять также и энергоэффективность смартфонов. В своем первом тесте они отобрали наиболее популярные модели, лидерские позиции в котором заняли аппараты под управлением операционной системы Android.

Вот так выглядит первая десятка смартфонов с лучшей автономностью. Правда, обратите внимание, что расположены они не совсем по порядку:

Galaxy M1 – 73 часа;

Wiko Power U30 – 80 часов;

Oppo Find X3 Neo – 45 часов;

iPhone 12 Pro Max – 49 часов;

Vivo Y20s – 69 часов;

Huawei P40 Lite – 50 часов;

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – 51 час;

OnePlus 8T – 45 часов;

Moto G9 Power – 64 часа;

Galaxy S21 Ultra 5G – 48 часов.

Может показаться странным, что первые места занимают в основном недорогие смартфоны, тогда как флагманов в десятке лишь несколько. Но это логично. Дело в том, что бюджетные аппараты оснащаются низкопродуктивным железом и проходными дисплеями, которые не имеют многих энергозатратных фишек топовых матриц.

Что и говорить о емкости аккумуляторов. Взять хотя бы Galaxy M51. У него батарея емкостью 5000 мАч, тогда как у iPhone 12 Pro Max она едва превышает 3000 мАч.



Самая большая батарея не всегда означает рекордную автономность / Фото Unsplash

Почему бюджетные смартфоны живут от зарядки дольше

Эксперты DxOMark тестируют смартфоны в трех сценариях:

слабая нагрузка (когда со смартфона только звонят, смотрят видео и пишут сообщения);

средняя (когда к выше перечисленному добавляются соцсети, веб-серфинг и дополнительные звонки);

и высокая (когда в дополнение ко всему на смартфоне еще и активно играют в игры).

За эталон берется время жизни аппарата при средней нагрузке. То есть в вашем случае автономность может быть и больше, если вы не сильно будете нагружать свой смартфон, и меньше, если нагрузка в вашем сценарии окажется выше.

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Тогда почему же аппараты, которые живут от зарядки дольше, располагаются в рейтинге ниже, чем те, которые живут меньше?

Интересный факт. Дело в том, что место в рейтинге присуждается не только по показателю времени автономной работы, но и по совокупности смежных факторов. Например, по скорости зарядки, стабильности зарядки (когда скорость поддерживается на протяжении всего процесса, а не проседает после 60 или 80%), поддерживаемой мощности и другим факторам. Эти показатели не влияют критически на итоговый результат, но могут сместить смартфон на ступеньку ниже или выше.