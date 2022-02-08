Как сообщает 24 канал, согласно плану программы, скоро все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф.

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Что известно

Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста,

– сказал Владимир Зеленский, анонсируя новую услугу.

Пока нет подробной информации о программе.

Называться она будет єСмартфон.

Какие модели устройств будут предложены пользователям, Зеленский не уточнил.

Сроки запуска также не известны.