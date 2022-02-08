Как сообщает 24 канал, согласно плану программы, скоро все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф.
Интересно С этой недели лекарства по программе "єПідтримка" смогут покупать не только пенсионеры
Что известно
Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста,
– сказал Владимир Зеленский, анонсируя новую услугу.
- Пока нет подробной информации о программе.
- Называться она будет єСмартфон.
- Какие модели устройств будут предложены пользователям, Зеленский не уточнил.
Сроки запуска также не известны.