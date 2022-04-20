Смартфонов и другой техники в России хватит до лета

Запасов смартфонов, импортной электроники и бытовой техники в российских магазинах хватит до лета. Хуже обстоят дела с бытовой техникой – в частности, встроенная исчезла почти полностью.

Такую информацию российские СМИ получили от источников в сетях крупных продавцов техники. Так, сотрудник неизвестной розничной сети подчеркнул, что только запасов iPhone и Mac хватит лишь до июня.

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В частности, ноутбуков и компьютеров хватит до августа-сентября при условии, что в Россию приедет техника, заказанная зимой и сейчас застрявшая в Европе (шансов на это не много).

Предугадать точно, когда закончатся гаджеты, проблематично из-за роста цен, а также из-за того, что в конце февраля – начале марта спрос на электронику в России был ажиотажным, а продажи в мае могут резко просесть.

Что там по "ипортозамещению"

Некоторые категории будет очень тяжело заменить другими брендами за короткий срок. В их числе премиальные модели бытовой техники, флагманские смартфоны, умные часы и игровые консоли. Российский Минпромторг сообщает, что в изобилии есть только такая техника, как:

холодильники,

стиральные машины,

российские смартфоны,

электрические чайники,

телевизоры,

микроволновые печи,

газовые и электрические плиты с духовками.

Но эта информация не точная, как и любая информация, продуцируемая российскими ведомствами.

Пока России вполне реально грозит серьезный дефицит техники. Страна пытается разработать механизм параллельного импорта из Турции, Казахстана и Узбекистана.