В смартфонах Pixel 6 обнаружен возмутительный баг: под угрозой основная функция

Google выпустила смартфоны Pixel 6 осенью. С тех пор критика в их сторону не прекращается – количество багов просто зашкаливает. Очередной обнаружили недавно пользователи.

Как пишет источник, владельцы Pixel 6 начали массово оставлять жалобы в сети. По их словам, друзья и родные просто не могут дозвониться.

Интересно Стали известны первые подробности будущих Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Что происходит с Pixel 6

Столкнувшиеся с проблемой рассказывают, что со стороны абонента вызов идет как обычно.

При этом владелец Pixel 6 никакого звонка не видит.

В результате время ожидания проходит, а человек так и не узнает, что ему звонили.

В некоторых случаях Pixel 6 вообще отклоняет входящие звонки, даже не выводя их на экран. А иногда даже переадресовывает их на голосовую почту.

Проблема проявляется по-разному: у кого-то она возникала еженедельно, а у кого-то раз в несколько месяцев. Нужно учитывать, что все случаи зафиксировать не удастся, ведь владелец Pixel 6 может даже не узнать, что такой глюк происходит с его устройством. Зафиксировать проблему человек может разве что от собеседника при следующей встрече или в текстовых сообщениях.

Пока неясно, почему смартфон так странно себя ведет. Пользователи, которые столкнулись с этим, не видят какой-либо общей очевидной причины бага. Он возникает при разных обстоятельствах, и намеренно воспроизвести его не выходит.

Пока пользователи ждут реакции от компании Google.