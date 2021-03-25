Выхода смартфона Xiaomi Mi Mix 4 фанаты бренда ждут еще с 2019 года. Однако в июле того года президент Xiaomi Лин Бин разочаровал фанатов, сказав, что на выход Mix 4 ждать не стоит. Похоже, теперь китайский производитель передумал.

Сейчас СМИ узнали, что смартфон Mi Mix 4 уже готов к своему дебюту. Подробностей о новинке немного, но Xiaomi обещает, что это "самый технологичный смартфон".

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Дата анонса

Mi Mix 4 должны официально представить на крупном мероприятии, запланированном на 29 марта. Об этом свидетельствует тизер, появившийся в сети.



Анонс Mi Mix 4 / Фото ITHome

Вместе с Mi Mix 4 29 марта Xiaomi также представит смартфон Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, ноутбук Mi Notebook Pro 2021 и новый кондиционер. Также ожидается Mi 11 Lite 5G на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon 780G.

Что известно о Mi Mix 4

О технических характеристиках инсайдеры не говорят практически ничего. Известно лишь что линейка Mi Mix – это всегда инновационные решения. Поэтому можно ожидать, что Mi Mix 4 тоже не разочарует.

Есть вероятность, что новинка получит складной дисплей. По слухам, стоимость новинки может превысить 10 000 юаней, то есть примерно 1500 долларов или 42 тысячи гривен.